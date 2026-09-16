استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في غارات واستهدافات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية والدفاع المدني الفلسطيني.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن سبعة فلسطينيين استشهدوا في الاستهدافات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع، بينهم طفلان في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف بصل، أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء الاستهدافات، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تواصل التعامل مع المواقع التي تعرضت للقصف وانتشال الشهداء والمصابين، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة.

وفي أحدث تطور، استشهد رجل وطفلة، وأصيب 14 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتي نازحين متلاصقتين قرب بوابة مخيم الصمود في منطقة المواصي غربي خانيونس، بحسب مصادر طبية.

وقالت المصادر إن الاستهداف بدأ بانفجار ناتج عن طائرة مسيرة، أعقبه إطلاق صاروخين باتجاه المكان، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين النازحين في المنطقة.

ومن جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أنه "اغتال مسئولا في حماس" دون الإفصاح عن تفاصيل اخرى.

وفي مدينة غزة وشمال القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة.

وقالت مصادر طبية، إن ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء استهدافين إسرائيليين لمجموعة من المواطنين في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر، أن الاستهداف الثاني وقع بعد تجمع مواطنين في المكان لمحاولة مساعدة المصابين ونقلهم، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.

وأضافت المصادر، أن فلسطينيين اثنين آخرين استشهدا في استهدافات إسرائيلية منفصلة بمدينة غزة وشمال القطاع، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المناطق إلى خمسة.

ووفقا للوزارة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1375، فيما بلغ عدد المصابين 4686، إضافة إلى 831 حالة انتشال.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة، 73 ألفا و789 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 174 ألفا و798 مصابا.