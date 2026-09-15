فيلم المواطن أسامة يشارك في الدورة الـ62 لمهرجان شيكاغو السينمائي

أعلن المخرج والمنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشاركة الفيلم الفلسطيني "المواطن أسامة" للمخرج أحمد حسونة في الدورة الـ62 من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.

وكتب مشهراوي في منشوره: "مبروك فلسطين، مبروك غزة، مبروك أحمد حسونة، مبروك جميع الطاقم"، معلنًا اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الجديدة من المهرجان، ومختتمًا منشوره بعبارة "تحيا السينما، تحيا الحياة".

ويتناول "المواطن أسامة" حياة المصور الصحفي الفلسطيني أسامة العشي في قطاع غزة، من خلال متابعته لعمله في توثيق الأحداث اليومية، بالتوازي مع حياته الأسرية ومحاولاته رعاية عائلته في ظل ظروف الحرب.

والفيلم من إخراج أحمد حسونة، وإنتاج رشيد مشهراوي، ويأتي ضمن الأفلام الفلسطينية التي صُنعت في ظل ظروف الحرب على قطاع غزة، بهدف توثيق التجربة الإنسانية من داخل القطاع.

وكان "المواطن أسامة" قد شارك في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث عُرض ضمن فعاليات المهرجان، وحظي عرضه بحضور جماهيري وتفاعل لافت.