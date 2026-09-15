أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي يعاني من علامات استفهام كبيرة على مستوى الأداء، رغم تحقيق الفريق الفوز في المباريات الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة النهار، إن الأهلي محظوظ بأنه يواجه فريقًا بحجم أبوقير للأسمدة، مشيرًا إلى أن الفوارق بين الفريقين تمنح الأهلي فرصة لتحقيق الفوز رغم المستوى الذي يقدمه.

وأضاف: «هناك علامات استفهام كبيرة على مستوى أداء الأهلي، وهناك مشاكل دفاعية واضحة في الفريق وده ملحوظ».

وتابع ميدو: «ياسين مرعي عنده مشاكل كبيرة في التعامل مع المساحات، والأهلي عنده حالة من عدم الانسجام بين اللاعبين رغم تحقيق الفوز في المباريات».

وأشار ميدو إلى أن إدارة الأهلي أصبحت أمام أزمة كبيرة بسبب مستوى الفريق، قائلًا: «الأهلي بعيد عن المستوى اللي كانت الجماهير منتظراه، بل إن مستوى الفريق أسوأ من الموسم اللي فات».

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب مستوى الفريق، خاصة أن المواجهات المقبلة ستكون أصعب، مؤكدًا أن استمرار الأداء بهذا الشكل يضع الفريق تحت ضغط كبير.