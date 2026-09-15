عموتة: التفاوض مع الشباب السعودي «كلام يردده أعداء الأهلي المتربصين بالنادي»

نفى الحسين عموتة المدير الفني للأهلي ما تردد مؤخرا بشأن تفاوضه مع نادي الشباب السعودي.

قال عموتة في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في الدوري مساء الثلاثاء "أنا مستمر مع الأهلي، ومقتنع بمشروع النادي، وأعمل بجدية، وأريد النجاح، وقيادة الفريق للمنافسة والفوز بكل الألقاب".

أضاف المدرب المغربي "لا أتفاوض مع أي ناد آخر، ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، إنه كلام يردده المحسوبون على الصحافة، وأعداء الأهلي الذين يتربصون من النادي، ويحاولون إحداث فتنة".

وشدد المدير الفني للأهلي "الأمور طيبة ومستقرة، وأعمل بجدية، ولن أهرب من المسؤولية".

وختم الحسين عموتة تصريحاته في هذا الشأن "من العيب أن أتفاوض مع ناد آخر، بل أركز فقط في عملي مع الأهلي".