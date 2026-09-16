تأهل فريق ليفربول إلى الدور المقبل من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو»، بعدما حقق فوزًا على توتنهام بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش مع توتنهام، الذي ودع منافسات كأس الرابطة بعد الخسارة أمام الريدز.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق أليكسيس ماك أليستر، بعدما أطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس توتنهام، ليمنح أصحاب الأرض التقدم.

وعزز كودي جاكبو تقدم ليفربول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 54، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة على يسار الحارس، لتستقر في الشباك.

ونجح توتنهام في تقليص الفارق عند الدقيقة 66، بعدما نفذت ركلة ركنية من الجهة اليسرى، وصلت إلى جالاجر الذي ارتقى للكرة وسددها برأسية متقنة، مستغلًا خروج حارس ليفربول، لتصبح النتيجة 2-1.

وحاول توتنهام إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح، قبل أن يطلق دومينيك سوبوسلاي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 91.

وحافظ ليفربول على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم تأهله بالفوز 3-1، بينما ودع مرموش ورفاقه منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث.