صناع مسلسل «خمسين- خمسين» يحتفلون بالعرض الخاص

احتفلت منصة يانجو بلاي بالعرض الخاص لأحدث مسلسلاتها "خمسين /خمسين"، استعدادًا لبدء عرضه حصريًا على التطبيق يوم 17 سبتمبر. المسلسل من إنتاج S Productions للمنتجة سالي والي.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال المسلسل وصنّاعه وعدد من ضيوف الشرف للاحتفال بالعمل الجديد ضمن قائمة المحتوى العربي على يانغو بلاي.

وأُقيمت الفعالية في فندق سانت ريجيس القاهرة، تحت رعاية Rox، بحضور أبطال المسلسل كندة علوش، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب وحازم إيهاب.

وشهدت الفعالية مفاجأة خاصة بحضور النجم هشام عباس، الذي يشارك في العمل من خلال غناء تتر المسلسل.

ويقدم «خمسين / خمسين» مزيجًا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال قصة تتناول العلاقات العائلية وضغوط الحياة العملية والتحديات المالية، قبل أن يجد أبطالها أنفسهم بشكل غير متوقع في عالم الاحتيال، في سلسلة من المواقف التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل حول رانيا، خريجة كلية الحقوق التي قررت التوقف عن العمل والتفرغ لأسرتها، إلا أن تغير ظروفها بشكل مفاجئ يدفعها إلى إعادة ترتيب حياتها والبحث عن بداية جديدة. ومع تصاعد الضغوط المالية، تجد رانيا نفسها منخرطة في أنشطة غير قانونية، لتجمع حولها مجموعة غير متوقعة من الأشخاص الذين يساعدونها على مواجهة واقعها الجديد واستعادة السيطرة على حياتها.

ينطلق عرض مسلسل «خمسين / خمسين» حصريًا عبر تطبيق «يانجو بلاي» اعتبارًا من الخميس المقبل، مع طرح أول ثلاث حلقات على أن تتوالى الحلقات الجديدة بواقع حلقتين كل يوم خميس، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.