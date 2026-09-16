خطف ريال مدريد فوزًا مثيرًا من مضيفه إلتشي، بعدما حسم المواجهة بنتيجة 3-2 بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد المباراة بأفضلية واضحة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 25، بعدما نفذ أردا جولر ركلة حرة اصطدمت بالقائم ثم ارتدت في جسد مدافع إلتشي ماتياس لتسكن الشباك بالخطأ.

وعزز كيليان مبابي تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 33، مستغلًا تمريرة من ديوماندي، ليمنح ريال مدريد أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

لكن إلتشي عاد بقوة في النصف الثاني من اللقاء، وقلص الفارق عن طريق أبيل أوسيرو في الدقيقة 71، قبل أن يدرك فير نينو التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 83.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، رفض ريال مدريد الخروج بنقطة واحدة، وتمكن كارلوس إسبي من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع برشلونة المتصدر، بينما توقف رصيد إلتشي عند نقطتين في المركز الأخير.