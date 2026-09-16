باكستان تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 23 أكتوبر

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 23 أكتوبر المقبل.

وأضافت الهيئة، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، في نسختها الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة في الهند والطائرات التي تستأجرها شركات طيران أو يشغلها مواطنون هنود، بما في ذلك الرحلات العسكرية.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية ردا على الإجراءات التي اتخذتها الهند في أعقاب الهجوم الذي وقع في أبريل عام 2025 واستهدف سياحا بمنطقة "باهالجام" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

ويكبد الحظر شركات الطيران الهندية خسائر فادحة، حيث تضطر إلى اتخاذ مسارات أطول بكثير للوصول إلى وجهاتها المرجوة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.