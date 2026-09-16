ارتفاع حصيلة ضحايا بناية سكنية منهارة تأوي نازحين في غزة إلى 20 حالة وفاة

أعلنت طواقم الإنقاذ بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 حالة وفاة، بينهم 5 أطفال.

وأكدت طواقم الإنقاذ في غزة، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن فرقها تواصل أعمال البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 مفقود، مشيرة إلى أن عمليات البحث تواجه تحديات كبيرة، نتيجة النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ في القطاع.

وأوضحت أن أكثر من 2000 مبنى متداع وآيل للسقوط في أنحاء قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، يقطنها عدد كبير من النازحين، ما ينذر بمخاطر واسعة على حياتهم.