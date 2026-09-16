انهيار جزئي لعقار نشب به حريق في حلوان

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شهدت منطقة حلوان، منذ قليل، انهيار جزئي لعقار نشب به حريق مساء أمس، بشارع منصور.

وانتقل فريق من النيابة العامة بحلوان، لمعاينة مكان الانهيار والوقوف على حالة العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بعقار في شارع منصور بحلوان، وتبريده لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتبقت غرفة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، أمس الثلاثاء، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع منصور في حلوان.

وكلف اللواء وائل صبيح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في الطابق الثاني، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لعقارات مجاورة.

واستمع رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي، لشهود العيان بالمنطقة، لكشف ملابسات الحريق وبيان مدى تأثر العقار بالحريق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بحلوان لمباشرة التحقيقات.