مقتل خمسة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية على حافلة بجنوب أوكرانيا

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن طائرة مسيرة روسية قتلت ما لا يقل عن خمسة أشخاص في حافلة عامة بجنوب أوكرانيا، في حين أصيب سبعة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع بمنطقة نيكوبول.

وقال اولكسندر هانزها حاكم منطقة دنيبروبتروفسك عبر تطبيق تليجرام " يتلقى المصابون السبعة حاليا الرعاية الطبية. ويحصلون على كل المساعدة الضرورية".

وقد اتهم روسيا بالارهاب، ونشر صورة للحافلة المتضررة وتظهر بقع الدماء.

قالت السلطات إن كييف تعرضت لهجمات روسية جديدة. وأضافت أن الحرائق اندلعت في مستودعات وأصيب شخص.

وفي منطقة ميكولايف، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قطار ركاب على طريق كييف-ميكولايف. وقد وصل جميع الركاب إلى مقصدهم بأمان وفي الوقت المحدد ولم تقع أي إصابات. وقد اندلعت النيران في قطار.

وقالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إن روسيا أطلقت 80 طائرة مسيرة خلال الليل، تم تحييد أكثر من 60 منها.