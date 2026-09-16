 المفوضية الأوروبية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عاما - بوابة الشروق
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عاما

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 12:28 م

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عاما.

وقالت فون دير لاين في كلمة وجهتها إلى نواب البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية: "أعلم أن الكثيرين يرون أن قوة كبرى شركات التكنولوجيا، طاغية ولا يمكن تقويضها، ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي".

وبموجب هذه الخطط، سيتم السماح للأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف الوالدين بداية من سن 13 عاما، ولكنهم لن يتمكنوا من إنشاء حساب شخصي إلا عند بلوغهم سن 15 عاما.

جدير بالذكر أن كبرى منصات التواصل الاجتماعي تضع بالفعل سن 13 عاما كحد أدنى لاستخدامها ضمن الشروط والأحكام الخاصة بها، إلا أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي انتقدتها مرارا بسبب عدم تطبيقها لهذا الحد العمري.

ومن المتوقع أن يتم عرض تفاصيل مشروع القانون يوم غد الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك