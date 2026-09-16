 سجائر وهاتف وألفاظ مسيئة.. مدرسة بالجيزة تفصل 3 طلاب بالمرحلة الثانوية لمدة أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سجائر وهاتف وألفاظ مسيئة.. مدرسة بالجيزة تفصل 3 طلاب بالمرحلة الثانوية لمدة أسبوع

نيفين أشرف
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:14 ص

أعلنت مدرسة إمبابة الثانوية الرسمية لغات بمحافظة الجيزة فصل ثلاثة طلاب لمدة أسبوع وحرمانهم من درجات السلوك لهذا الشهر؛ لمخالفتهم الآداب العامة للمدرسة.

ويعتبر ذلك أول فصل لطلاب في العام الدراسي الجديد 2026 - 2027.

وأضافت المدرسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه تم فصل طالب بالصف الأول الثانوي، رصدته كاميرات المدرسة أثناء هروبه من المدرسة، وتتبعه إشراف اليوم الدراسي حتى تبين شرائه لعلبة سجائر وعودته من حيث خرج.

وتابعت أنه تم فصل طالب آخر في الصف الأول الثانوي أيضا لإصراره على استخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة وتطاوله على الإشراف اليومي للمرة الثانية في نفس الأسبوع.

وأشارت إلى فصل طالب ثالث في الصف الثاني الثانوي لاستخدامه شاشات الوزارة وكتابة ألفاظ مسيئة لمعلم الحصة قبيل دخوله للفصل.

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