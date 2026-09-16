حزب الوعي يعلن عن مشروع جديد في بورسعيد: التفاصيل قريبا

عقدت الهيئة العليا لحزب الوعي اجتماعها الدوري، برئاسة النائب باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ و رئيس الحزب، بحضور الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام للحزب، وبمشاركة أعضاء الهيئة العليا وعدد من قيادات الحزب.

وخلال الاجتماع، أكد عادل على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأمانات والاتحادات، بما يضمن تنفيذ خطة عمل جماعية خلال المرحلة المقبلة.

واشار عادل إلى أن الحزب يعكف على تنفيذ مشروع في محافظة بورسعيد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

وأكد عادل أن الحزب يستعد، مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لإعلان ونشر أجندته التشريعية الخاصة بعمله، بما يعكس أولويات الحزب ورؤيته تجاه عدد من الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسار الإصلاح والتطوير.

وشدد عادل على أهمية ملف المحليات، باعتباره أحد الملفات الرئيسية التي يجب أن تحظى باهتمام جماعي من قيادات وأعضاء الحزب، مؤكدًا ضرورة العمل على بناء كوادر قادرة على الحضور والتفاعل مع قضايا المواطنين في مختلف المحافظات.

وقال عادل إن المرحلة المقبلة تتطلب أن يتحول أعضاء الحزب وقياداته إلى قيادات محلية شعبية قادرة على فهم مشكلات مجتمعاتها المحلية، والتفاعل معها، والمساهمة في طرح الحلول، بما يعزز من حضور الحزب في الشارع ويربط العمل السياسي باحتياجات المواطنين الفعلية.

ويأتي اجتماع الهيئة العليا في إطار متابعة خطط العمل التنظيمية والسياسية للحزب، والاستعداد للاستحقاقات والملفات التي يعتزم حزب الوعي العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.