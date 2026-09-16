 نائب برلماني فلبيني يدفع ببراءته من تهمة تلقى رشاوي في مشروعات السيطرة على الفيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب برلماني فلبيني يدفع ببراءته من تهمة تلقى رشاوي في مشروعات السيطرة على الفيضانات

مانيلا - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:30 ص

دفع النائب البرلماني الفلبيني مارتن رومالديز، رئيس مجلس النواب السابق ببراءته اليوم الأربعاء من تهم بتربحه ملايين الدولارات كرشاوي من مشروعات السيطرة على الفيضانات، وفقا لمحاميه.

يشار إلى أن رومالديز، ابن عم الرئيس فرديناند ماركوس جونيور وحليفه السابق، من بين عدة نواب نافذين متهمين بتلقي رشاوي ضخمة. وتم التدقيق بشأن حوالي 10 آلاف مشروع للسيطرة على الفيضانات تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولى ماركوس منصبه في منتصف 2022. وتبين أن العديد منها دون المستوى أو مبالغ فى تكاليفها أو لم يتم تنفيذها .

تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في فترة الأمطار الموسمية والفيضانات تسبب ضررا بالغا وتخلف وفيات وإصابات في البلاد.

وتم القبض على رومالديز الأسبوع الماضي في أحد المستشفيات ويواجه تهم الاختلاس أمام محكمة "سانديجانبايان" لمكافحة الاحتيال إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين. ولا يسمح بالإفراج بكفالة في جرائم الاختلاس.

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