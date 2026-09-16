سياسي ألماني: ميرتس سيظل مستشارا بلا منازع حتى بعد انتخابات برلمانات الولايات

رفض رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، تورستن فراي، الشكوك حول استمرار دعم المستشار الألماني فريدريش ميرتس داخل حزبه.

وقبل أيام من انتخابات برلماني ولايتي ميكلنبورج-فوربومرن وبرلين، قال فراي في تصريحات لشبكتي "إر تي إل" و"إن تي في" اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن ميرتس سيظل بعد أسبوع أيضا رئيسا للحزب المسيحي الديمقراطي والحكومة بلا منازع، مؤكدا أن الكتلة البرلمانية تقف خلف المستشار.

وفي الوقت نفسه، أقر فراي بأن نتائج استطلاعات الرأي الضعيفة والنتائج الانتخابية الأخيرة تؤثر على الأجواء داخل الحزب والكتلة البرلمانية. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي: "لا أريد أن أنفي ذلك"، مضيفا أن الأهم هو إحراز تقدم في الإصلاحات.

واعتبر فراي أن قرار ميرتس عدم السفر الأسبوع المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صائب، مشيرا إلى أن هناك "الكثير من المهام" في ألمانيا، من بينها قضايا السياسة الصحية والتقاعد والرعاية وكذلك الموازنة، مضيفا أن النقاش حول شخص المستشار يعكس حالة من عدم اليقين، سواء داخل الحزب بسبب نتائج الانتخابات أو بسبب نتائج استطلاعات الرأي.

وأكد فراي أن نجاح التحول الاقتصادي سيساعد في حل العديد من القضايا الأخرى، "وبالتأكيد" النقاش حول ميرتس.

ويتعرض ميرتس لضغوط شديدة منذ الهزيمة الانتخابية الكارثية التي مني بها حزبه في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت يوم الأحد قبل الماضي.