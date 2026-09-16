فون دير لاين: أريد فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو مشارك بالاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لرئيس وزراء كندا مارك كارني اليوم الأربعاء إنها تريد فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو مشارك بالاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذا التطور في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث المتكرر عن جعل كندا الولاية الـ51 مما دفع أوتاوا للسعى لتوثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع أوروبا. وقد طالب كارني بتشكيل " تحالف مميز" مع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى كندا للحد من اعتمادها على التجارة مع أمريكا.

وقالت فون دير لاين لكارني خلال خطاب حالة الاتحاد الأوروبي السنوي" أريد أن أعمل معك على فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو مشارك بالاتحاد الأوروبي .

وحظي كارني بترحيب واسع من جانب النواب الأوروبيين. ومن المقرر أن يلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبي غدا الخميس.

وقالت فون دير لاين إن كندا والاتحاد الأوروبي سوف يبنيان على اتفاقية التجارة الحرة القائمة بينهما من أجل " تحالف من أجل المستقبل" الأوسع نطاقا بهدف تحقيق" مساحة مشتركة لتحقيق الرخاء والأمن الاقتصادي".

وأضافت فون دير لاين " وقبل كل شيء، عزيزي مارك، فإن أوروبا وكندا تؤمنان بالديمقراطية". وأوضحت" نؤمن بأن القوة لا تخص الأقوى أو الأغني أو الأعلى صوتا ولكنها تخصنا جميعا. الديمقراطيات لديها حرية اختيار من تريد العمل معه".

وأوضحت أن الشراكة الموسعة سوف تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والانتاج الدفاعي ومنطقة القطب الشمالي والطاقة والمعادن المهمة والبطاريات والذكاء الاصطناعي و الحوسبة الكمية والأمن السيبراني والأمن الاقتصادي.

وقالت" هذه شراكة ليست ضد أي كيان آخر، ولكن من أجل قواتنا جميعا". وأضافت" اختصارا، نريد أن نرقى بالعلاقة مع كندا لأعلى مستوى ممكن".