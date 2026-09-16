أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن خططها للسماح باستخدام حبوب الإجهاض لأول مرة، حيث وافقت الحكومة من حيث المبدأ على استخدامها للنساء اللاتي في أسبوعهن التاسع من الحمل.

مع ذلك، مازال لم تتم الموافقة على الحبوب، حيث تقوم وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية بالنظر بشأن دواء مستورد.

وتعتزم الحكومة طرح الحبوب خلال الربع الأول من عام 2027، وفقا لما قالته وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية عام 2019، والذي خلص إلى أن العقوبات الجنائية على الإجهاض غير دستورية، وطالب بإقرار تشريع جديد.

مع ذلك، لم يتم بعد وضع إطار قانوني جديد.