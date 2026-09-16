قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجائزة التي حصلت عليها عن برنامجها "الصورة" من قمة الإعلام العربي بدبي، جاءت في توقيتها وقيمتها مهمة لها شخصيًا ولشبكة تلفزيون النهار والإعلام المصري.

وأضافت "الحديدي" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن الجائزة تشير إلى أنهم على الطريق السليم، وتبرز قيمتها للإعلام المصري، في كونها المصرية الوحيدة التي فازت هذه السنة.

وتابعت أن الجوائز التي يحصل عليها الإعلاميون من جهات مختلفة كثيرة، إلا أن الحصول على جائزة من منتدى الإعلام العربي، ومن لجنة مستقلة تضم أساتذة واتحادات للصحفيين العرب وخبراء عرب، يمنحها قيمة ومعنى أكبر.

وعبرت عن سعادتها قائلة: "كنت فخورة جدًا، وكون الجائزة عربية فهذا يعطيك قيمة وتعكس أن هناك اعترافًا بأن الإعلام المصري مؤثر ومشاهد وله صبغة".

وعن تصنيف برنامج "الصورة" ضمن فئة البرامج الاجتماعية، قالت إنها تساءلت عن سبب اختيار البرنامج لهذه الفئة، خاصة أنها تقدم برنامجًا سياسيًا اقتصاديًا، ويعد الشق الاجتماعي فيه الأقل، موضحة أن القائمين على الجائزة أخبروها بأن كل ما يناقشه البرنامج من سياسة أو اقتصاد أو رياضة يصب في فكرة المجتمع.

وأكدت أن حصول برنامج "الصورة" على الجائزة يمثل إشارة مهمة، خاصة أن مدة البرنامج لم تتجاوز سنة تقريبًا، واصفة قناة النهار، بأنها بيتها، موجهة الشكر إلى الجمهور وزملائها وأصدقائها وفريق العمل لديها.

وأعلنت قمة الإعلام العربي التي عُقدت في دبي، أمس الثلاثاء، فوز الإعلامية لميس الحديدي بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني "الصورة"، الذي تقدمه على شبكة تليفزيون النهار، وذلك في حفل عُقد في مدينة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتعد جائزة الإعلام العربي واحدة من أرفع الجوائز العربية في مجال الصحافة والإعلام في العالم العربي، وهي جائزة سنوية أطلقها نادي دبي للصحافة عام 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف المساهمة في تطوير الصحافة العربية وتشجيع المتميزين من روادها، وتعزيز الدور الذي تقوم به الصحافة العربية في خدمة قضايا المجتمع، وعرفانًا بإسهامات الصحفيين في إيصال الصوت العربي للعالم.