كوريا الجنوبية تشتري حوالي 20 مروحية أمريكية إضافية من طراز سي هوك بحلول عام 2032

وافقت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على خطة لشراء حوالي 20 مروحية إضافية من طراز "سي هوك" قادرة على رصد الغواصات المعادية والسفن ومهاجمتها، وفقا لما أعلنته الوكالة الحكومية لشراء الأسلحة.

ووفقا لإدارة برنامج المشتريات الدفاعية، وافقت لجنة ترويج المشاريع الدفاعية التابعة للوكالة على المشروع الذي تبلغ قيمته 24ر3 تريليون وون (4ر2 مليار دولار أمريكي) لشراء المزيد من طائرات الهليكوبتر من طراز "سي هوك" حتى عام 2032، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتتميز مروحيات "سي هوك"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات الدفاعية، بسرعة قصوى تبلغ 333 كيلومترا في الساعة، وهي مصممة للقيام بمهام متعددة، بما في ذلك الحرب المضادة للغواصات والسفن، فضلا عن عمليات البحث والإنقاذ.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه البحرية إلى استبدال أسطول مروحيات "لينكس" القديمة، الموضوعة على متن المدمرات أو الفرقاطات البحرية، بمروحيات يتم شراؤها من الخارج.

وتتمتع مروحيات "سي هوك" بقدرات معززة للعمليات المضادة للغواصات والسفن، بما في ذلك تحسين الكشف عن الأهداف تحت الماء وعلى السطح، مقارنة بمروحيات "لينكس" الحالية.