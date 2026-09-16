وزير الخارجية الكوري الجنوبي: نسعى ودول آسيا الوسطى إلى تعميق العلاقات في مجالات متعددة

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون اليوم الثلاثاء إلى تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، مُسلطًا الضوء على إمكانية بناء شراكة أقوى في مجالات الموارد الاستراتيجية، وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المستقبلية.

وجاءت هذه الدعوة في تصريح لوكالة أنباء يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، قبيل انعقاد قمة كوريا وآسيا الوسطى الأولى يوم غد الأربعاء، حيث سيناقش قادة كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى الخمس - أوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان - سبل تعزيز الشراكة لتحقيق الازدهار المشترك.

وكتب جو: "من المتوقع أن تُشكّل قمة كوريا وآسيا الوسطى، وهي أول اجتماع من نوعه بين القادة، أساسًا متينًا للثلاثين عامًا القادمة، مستندةً إلى الثقة المتبادلة والجهود المشتركة التي بُذلت على مدى العقود الثلاثة الماضية".

وقد أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع دول آسيا الوسطى الخمس عام 1992، وأطلقت منتدى التعاون بين كوريا وآسيا الوسطى عام 2007، قبل أن تُعزّز دول كبرى كالولايات المتحدة والصين، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي، التعاون الإقليمي مع آسيا الوسطى، ثم رفعت مستوى المنتدى إلى المستوى الوزاري عام 2019.

وأضاف جو أن حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى الخمس تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي، ولم يتوقف فقط عند السلع الاستهلاكية بل توسع ليشمل سلاسل التوريد والصناعات عالية التقنية.

وأضاف: "بفضل ما تمتلكه جمهورية كوريا من صناعة تحويلية هائلة وقدرات تكنولوجية متقدمة، ووفرة موارد دول آسيا الوسطى وأسواقها المتنامية، سيُصبح بإمكان الطرفين النمو ليصبحا الشريك المثالي في تلبية احتياجات بعضهما البعض".

وكتب جو: "في هذه القمة، ومن خلال إطار تعاوني راسخ في مجالات متنوعة كالمعادن الحيوية وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي، سيكتسب تنويع التعاون بين كوريا وآسيا الوسطى زخماً كبيراً"، مؤكدا على أهمية التعاون في ظل البيئة الأمنية العالمية سريعة التغير.

كما دعا الوزير إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى مستقبلية، كالتحول الرقمي والاستجابة لتغير المناخ، قائلا إن بإمكان الجانبين خلق فرص جديدة للنمو المشترك من خلال توحيد جهودهما في مجال التكنولوجيا الرقمية والصناعات الخضراء.

كما سلط جو الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع آسيا الوسطى من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الدول الخمس تدعم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة وموقف كوريا الجنوبية من السلام والاستقرار.