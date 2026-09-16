حماس تقر باستشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس

أقرت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، نائل أبو عبيد، المعروف باسم “أبو عطية”، في غارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة.

ونعت الحركة في بيان “القائد القسامي نائل أبو عبيد (أبو عطية)، قائد كتائب القسام - لواء رفح”، قائلة إنه قتل في عملية قصف استهدفته قبل قليل في خانيونس”.

ودعت إلى المشاركة في تشييع جثمانه المقرر بعد صلاة الظهر الأربعاء من مسجد مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلنا في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء رفح في حماس.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك إن استهداف أبو عبيد جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حماس خلال هذا الأسبوع، مضيفين أن "رسالتنا واضحة، لا يوجد أي مسلح محصن وحماس لن تبقى في قطاع غزة”.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مقتضب إنهما هاجما “مخربا بارزا” في حماس في جنوب قطاع غزة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، تولى أبو عبيد قيادة لواء رفح بعد مقتل القائد السابق للواء، المعروف باسم أبو أنس شبانة.

وقتل ابو عبيد في غارة إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة، كما قتلت طفلة في الغارة واصيب اكثر من 14 عشر اخرين وفق مصادر محلية وطبية فلسطينية.

وقال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على خيام في "مخيم الصمود" بمنطقة المواصي، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول جثماني قتيلين وعدد كبير من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بينهم نساء وأطفال، موضحة أن عددا من الإصابات وصفت بالخطيرة.

واعلنت وزارة الصحة عن مقتل خمسة فلسطينيين في وقت سابق اليوم في غارات متفرقة في مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، الى 73 ألفا و789 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 174 ألفا و798 مصابا. بحسب وزارة الصحة في غزة.