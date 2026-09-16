تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، عن أداء الفريق رغم الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن النتائج الجيدة لا تعكس المستوى الفني الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال ياسر ريان، في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي يحقق الانتصارات، وهو أمر جيد، لكن الأداء لا يزال غير مقنع، مشيرًا إلى أن المستوى تحسن بشكل بسيط خلال مواجهة أبو قير للأسمدة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق لم يظهر بالروح العالية والأداء القوي رغم تحقيق الفوز، لافتًا إلى أن أبو قير للأسمدة أهدر أكثر من فرصة مؤكدة أمام مرمى الأهلي.

وأضاف ياسر ريان أن تراجع أداء الأهلي لا يتحمله المدير الفني الحسين عموتة وحده، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين فاقدين للشغف، بينما نجح حسين الشحات في صناعة الفارق خلال المباراة.

وتطرق ريان إلى موقف محمد هاني، مؤكدًا أن الأهلي حر في عدم إشراك اللاعب بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب قادر على لي ذراع النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد هاني وياسر إبراهيم لن يفرضا شروطهما قبل تجديد التعاقد، في ظل تغير سياسة الأهلي في التعامل مع ملفات تجديد عقود اللاعبين.