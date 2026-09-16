كشف ملابسات فيديو ادعاء شخص صفته كضابط خلال مشاجرة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بادعاء كونه ضابطًا بإحدى الجهات والتعدي على شخص آخر، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما بأحد شوارع محافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بنطاق إحدى المحافظات بالقاهرة، وبسؤاله أقر بأنه أثناء سيره بسيارته بأحد الشوارع بمنطقة المهندسين في الجيزة، فوجئ بقائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة وإحداث تلفيات بها.

وأضاف أنه أثناء معاتبته لقائد الدراجة النارية، أشهر الأخير نصلًا حديديًا وهدده، ما دفعه إلى الادعاء بأنه ضابط بإحدى الجهات، على خلاف الحقيقة، بهدف ترهيبه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



