تامر أمين: جائزة لميس الحديدي من منتدى الإعلام العربي مهمة وتكريم للإعلام المصري

أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته بفوز الإعلامية لميس الحديدي بجائزة أفضل برنامج اجتماعي تلفزيوني، المقدمة من قمة الإعلام العربي في دبي، عن برنامجها "الصورة"، كونها تمثل مصدر فخر للإعلام المصري.

وهنأ "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، "الحديدي" على هذا التكريم، مشيرًا إلى أن حيثيات الفوز بالجائزة جاءت تقديرًا لما يقدمه برنامجها "الصورة" من تحليل اجتماعي لمعظم الأحداث التي تشهدها مصر والوطن العربي والعالم، بشكل شامل ودقيق ومحترم.

وأضاف أنه قال منذ اليوم الأول لانضمام "الحديدي" إلى شبكة تلفزيون النهار، إنها صحفية وإعلامية معروفة ولها مشوار طويل في مجال الإعلام، ووجودها يمثل إضافة للشبكة.

وتابع أن الجائزة التي حصلت عليها "الحديدي" مهمة وتمثل تكريمًا ليس فقط لها ولكن للإعلام المصري بشكل عام، وكذلك لشبكة تلفزيون النهار.

وأعلنت قمة الإعلام العربي التي عُقدت في دبي، أمس الثلاثاء، فوز الإعلامية لميس الحديدي بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني "الصورة"، الذي تقدمه على شبكة تليفزيون النهار، وذلك في حفل عُقد في مدينة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتعد جائزة الإعلام العربي واحدة من أرفع الجوائز العربية في مجال الصحافة والإعلام في العالم العربي، وهي جائزة سنوية أطلقها نادي دبي للصحافة عام 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف المساهمة في تطوير الصحافة العربية وتشجيع المتميزين من روادها، وتعزيز الدور الذي تقوم به الصحافة العربية في خدمة قضايا المجتمع، وعرفانًا بإسهامات الصحفيين في إيصال الصوت العربي للعالم.