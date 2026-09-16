قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إيران تسعى إلى امتلاك أوراق ضغط قبل الدخول في أي مفاوضات، مشيرًا إلى أن من بين هذه الأوراق استخدام جماعة الحوثيين، خاصة في ظل تعطل أوراق أخرى أمام طهران.

ورأى "فهمي" عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامية شيرين عفت، على قناة "dmc”، أمس الثلاثاء، أن استخدام ورقة الحوثيين في هذا التوقيت يحمل دلالة مهمة، تتمثل في رغبة إيران في امتلاك أوراق ضغط يمكن توظيفها قبل الانتقال إلى السيناريوهات المقبلة، ومن بينها انتظار انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن التفكير الإيراني، يقوم خلال هذه الفترة على ممارسة ضغوط على السعودية، مؤكدًا أن إغلاق باب المندب عسكريًا ليس أمرًا سهلًا، وأنه يختلف بشكل كبير عن مضيق هرمز.

وتابع أن السعودية تدرك احتمالية استهداف مناطق أخرى فيها، مشددًا على أن الرهان على ضرورة حسم الأزمة عسكريًا، سواء من الجانب الأمريكي أو الإيراني، ليس دقيقًا، معتبرًا أن المسار السياسي سيظل في النهاية ضرورة للوصول إلى حل للأزمة، وليس الحسم العسكري.

وأعربت جمهورية مصر العربية، أمس الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مثل تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديدًا صارخًا لاستقرار المنطقة وللأمن الإقليمي.