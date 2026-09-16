فانس: حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لصحيفة نيويورك بوست إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل "مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين"، وهو ما يتمشى مع ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي "مباشرة بعد" انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وذلك بعد أشهر من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة أُجريت على متن الطائرة "إير فورس 2" يوم الاثنين، إن النظام الإيراني سيواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي للطاقة عالميا إلى "أكثر بكثير من 50% من مستواها الطبيعي".

وأضاف فانس: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس محق في قوله إن هذا الأمر سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين... هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك فهو الشخص الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي".

وتابع: "أدرك بالتأكيد أن هناك قدرا من نفاد الصبر لدى الشعب الأمريكي، لكن ما يحدث في جوهره الآن هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في عمليات عدوانية. نحن لا نفعل ذلك على الإطلاق".