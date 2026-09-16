باكستان تدرس خياراتها بصدد سفينة نفط خام عالقة قرب خط أنابيب سعودي

تدرس باكستان خياراتها بالنسبة إلى ناقلة نفط فارغة عالقة في البحر الأحمر قرب خط أنابيب شرق- غرب النفطي السعودي، الذي قد يتم إغلاقه ستة أسابيع، محذرة من أن أي هجوم على السفينة سيتم اعتباره "عملا حربيا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الطاقة الباكستاني علي برويز مالك في مقابلة مع قناة "إكسبريس 24-7" الإخبارية مساء أمس الثلاثاء: "سيتعين علينا تحريكها بطريقة أو بأخرى. لقد طلب السعوديون أن تظل السفينة في حالة تأهب".

وعلى مدى أسبوعين، يشن مسلحو الحوثيين هجمات شبه يومية على السعودية، كما استولوا على مزيد من الأراضي في اليمن. وأتاح ذلك للجماعة تشديد سيطرتها على مضيق باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو مضيق حيوي آخر لحركة الشحن وأسواق الطاقة.

وبحسب الوزير، تشمل خيارات باكستان إبقاء السفينة عند خط الأنابيب إلى أن يستأنف عملياته، أو إعادتها إلى البلاد عبر سلطنة عمان أو الإمارات.

وقال إن هناك احتمالا آخر يتمثل في الحصول على الإمدادات من ليبيا، مضيفا أنه إذا تراجعت إمدادات النفط الخام، فستحدث أزمة في الديزل، إذ لا تملك البلاد سوى مخزونات تكفي للشهر الجاري والشهر المقبل.