اليابان: شركتان تبديان اهتماما بمنشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد

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أعلنت شركتا كانساي وتوهوكو للطاقة الكهربائية اعتزامهما المشاركة في منشأة للتخزين المؤقت للوقود النووي المستنفد في موتسو بمحافظة أوموري شمال شرقي اليابان، وفقا لمصادر مطلعة اليوم الأربعاء.

وتستقبل المنشأة حاليا الوقود النووي المستنفد من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة وشركة الطاقة الذرية اليابانية فقط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس).

وبعد موافقة رئيس بلدية موتسو على بحث إمكانية السماح للمنشأة باستقبال الوقود النووي المستنفد من شركات أخرى، استطلعت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية وشركة الطاقة الذرية اليابانية آراء ثماني شركات يابانية أخرى لتوليد الكهرباء تدير محطات نووية، بشأن مدى اعتزامها المشاركة في المنشأة.

ومن المتوقع أن تبلغ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الحكومات المحلية بالنتائج بعد غد الجمعة.