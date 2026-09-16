أسعار البنزين تسجل أرقاما قياسية متتالية في ألمانيا

واصلت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعها، حيث سجل سعر لتر البنزين السوبر من نوع "إي10" في المتوسط على مستوى البلاد أمس الثلاثاء مستوى قياسيا جديدا بلغ 2.30 يورو، وفقا لأرقام نادي السيارات الألماني.

وارتفع السعر بذلك بمقدار 1.4 سنت مقارنة بيوم الاثنين، ليسجل بذلك مستوى قياسيا للمرة الرابعة على التوالي.

وارتفع سعر الديزل أيضا مجددا، ليصل إلى 2.422 يورو للتر، بزيادة سنت واحد عن اليوم السابق. وبذلك يتقلص الفارق أيضا مع أعلى سعر سابق بلغ 2.447 يورو للتر في أبريل الماضي بصورة متزايدة.

وارتفع سعر كلا النوعين من الوقود بقوة مجددا منذ نهاية أغسطس. ومع ذلك، إذا جرى احتساب الأسعار الحالية بعد تعديلها وفقا لمعدل التضخم العام، فإنها ستظل أقل بفارق كبير عن المستويات القياسية السابقة.

وليس من الواضح حاليا ما إذا كانت الأسعار ستواصل ارتفاعها سريعا. وكانت الأسعار الأولية للوقود صباح اليوم الأربعاء على بوابة "تانكركونيش" أعلى قليلا من المستويات المسجلة في الوقت نفسه من اليوم السابق. في المقابل، كان سعر النفط الخام أقل قليلا صباحا.

وبالمقارنة مع الفترة التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران، فإن الارتفاع هائل. ففي آخر يوم قبل اندلاع الحرب، كان سعر البنزين السوبر من فئة "إي10" أقل بأكثر من 52 سنتا للتر مقارنة بالسعر الحالي، بينما بلغ الفارق في الديزل نحو 68 سنتا للتر. وبحساب ذلك على خزان وقود سعته 50 لترا، فإن الزيادة تبلغ 26 يورو و34 يورو على التوالي.