تفتتح أعمال الدورة الـ36 لصالون الشباب، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بقصر الفنون في ساحة دار أوبرا القاهرة، وذلك من خلال احتفالية تقام بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور إسلام عبادة، قوميسيرا الدورة الـ36 من الصالون، وعدد كبير من الفنانين والنقاد التشكيليين، والمهتمين بالثقافة والفنون.

وتحت عنوان "زمن شخصي"، تشهد الدورة الجديدة لصالون الشباب مشاركة 253 فنانا يمثلون مجالات التشكيل المختلفة؛ الرسم، التصوير، الحفر، النحت، الخزف، التجهيز في الفراغ، الأداء الحركي، التصوير الفوتوغرافي، كمبيوتر جرافيك، فيديو آرت، والفنون التفاعلية.

وفي كلمته عن الدورة الـ"36" للصالون، يستدعي قوميسير الصالون الدكتور إسلام عبادة مقولة القديس أوغسطينوس بكتاب الاعترافات حول ماهية الزمن: "إذا لم يسألني أحد فأنا أعرف.. ولكن إذا أردت أن أشرحه للسائل، فأنا لا أعرف".

ويقول عبادة: "ينطلق صالون الشباب في دورته الـ36 تحت عنوان (زمن شخصي)، والذي يستلهم تلك المقولة التي صيغت في كتاب الاعترافات للقديس أوغسطينوس، والتي تطرح لفكرة تشكل الزمن داخل وعي الإنسان، حيث الماضي لم يعد له وجود، والحاضر يمثل لحظات عابرة تختفي والمستقبل لم يوجد بعد، حيث يصبح الزمن هنا خبرة نعيشها تختلف من فرد لآخر كلا حسب تجاربه الخاصة".

وأضاف: "لعل عند طرح موضوع ما للصالون لتحفيز شباب الفنانين لإظهار رؤيتهم التشكيلية المعاصرة النضرة الكامنة تحت صدق تعبيرهم، فالشباب هم جسد الحركة التشكيلية المصرية وهم القادرون للانطلاق بتجاربهم الذاتية للتعبير عن الزمن كما يعيشونه هم".

ويعد صالون الشباب أحد أهم الأحداث الفنية الموجهة للشباب تحت سن 35 عاما والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى دعم وتشجيع واكتشاف المواهب الشابة من شباب الفنانين المصريين.

ويتنافس المشاركون بالدورة الجديدة لصالون الشباب على عدد من الجوائز على النحو التالي:

- الجائزة الكبرى وتصل قيمتها إلى 60 ألف جنيه.

- 7 جوائز صالون، قيمة كل جائزة 30 ألف جنيه في المجالات الآتية: جائزة الصالون في مجال الرسم - جائزة الصالون في مجال التصوير - جائزة الصالون في مجال الحفر - جائزة الصالون في مجال النحت - جائزة الصالون في مجال الخزف - جائزة الصالون في أحد المجالات (التجهيز في الفراغ، الأداء الحركي) - جائزة الصالون في أحد المجالات (التصوير الفوتوغرافي، كمبيوتر جرافيك، فيديو آرت، الفنون التفاعلية).

- 5 جوائز تشجيعية، قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.

- جائزتي اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث، وعدد من الجوائز المادية، بالإضافة إلى جوائز الاقتناء والدعم الفني المقدمة من المؤسسات الثقافية والجامعات.