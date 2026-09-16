الأعلى للإعلام يستدعي ممثل «صوت الزمالك» بسبب مخالفات برنامج «الكورفا سود»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لإذاعة «صوت الزمالك» لجلسة استماع، على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «الكورفا سود» من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وأشار البيان إلى أن لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت استدعاء الممثل القانوني لإذاعة «صوت الزمالك» للاستماع إلى أقواله بشأن ما ورد في حلقة برنامج «الكورفا سود» التي تم بثها يوم 10 سبتمبر الجاري.

وأكد المجلس أن الحلقة، التي قدمتها الأستاذة ندى الحسيني، تضمنت مخالفات للأكواد الإعلامية المعتمدة والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها استدعاء الممثل القانوني للإذاعة إلى جلسة استماع.

ويأتي تحرك المجلس في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تجريها الجهات المختصة لضبط أداء وسائل الإعلام الرياضي، والتأكد من التزام المحتوى الإعلامي بالقواعد والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

ومن المقرر أن تستمع لجنة الشكاوى إلى ممثل إذاعة «صوت الزمالك» خلال الجلسة المحددة، قبل اتخاذ ما تراه من إجراءات في ضوء نتائج الاستماع وما انتهت إليه أعمال الرصد بشأن الحلقة محل التحقيق.