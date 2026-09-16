دي زيربي: توتنهام سيحقق انتصارات كثيرة عندما ينسجم الفريق

أكد روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، ثقته في قدرة فريقه على تسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق العديد من الانتصارات، بمجرد وصول اللاعبين إلى حالة الانسجام المطلوبة، رغم الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتعد الهزيمة أمام ليفربول الرابعة على التوالي لتوتنهام دون تحقيق أي فوز، كما واصل الفريق بدايته المتعثرة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد نقطتين فقط خلال أول 4 مباريات.

وكان توتنهام قد أنهى الموسم الماضي بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة بداية الفريق للموسم الحالي.

وقال دي زيربي في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام عقب الخسارة أمام ليفربول: «نحن نعاني لأن النتائج هي كل شيء بالنسبة لنا. عندما نخسر نشعر بالأسف والحزن وخيبة الأمل والإحباط».

وأضاف: «الأمر صعب، لكننا ما زلنا في المرحلة الأولى، في بداية هذا المشروع الجديد».

وتولى دي زيربي قيادة توتنهام في مارس الماضي، وحظي بدعم إدارة النادي في سوق الانتقالات، حيث أنفق الفريق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ساندرو تونالي، وماتيوس فيرنانديز، وسافيو، وعمر مرموش، وميخايلو مودريك.

وأوضح المدرب الإيطالي: «أعتقد أنه عندما نصل إلى مرحلة الانسجام المطلوبة... لكن هذا الانسجام لا يتعلق بالعقلية، لأننا أظهرنا اليوم العقلية الصحيحة والسلوك المناسب، ولعبنا حتى نهاية المباراة».

واختتم دي زيربي تصريحاته قائلًا: «أعتقد أننا سنحقق العديد من الانتصارات ونسجل الكثير من الأهداف».

ويستعد توتنهام لمواجهة أستون فيلا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.