الرئيس الفلبيني دوتيرتي يظهر لأول مرة علنا منذ أكثر من عام في جلسة استماع بالمحكمة الجنائية الدولية

حضر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية، جلسة استماع بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث ظهر علنا لأول مرة اليوم الأربعاء منذ أكثر من عام.

ويواجه دوتيرتي /81 عاما/ تهما بالقتل ومحاولة القتل ضمن بما يتردد عن تورطه في العشرات من عمليات القتل ضمن ما كان يطلق عليه الحرب ضد المخدرات أثناء عمله أولا كعمدة لمدينة بجنوب الفلبين وبعد ذلك رئيسا للبلاد. وقد نفى دوتيرتي التهم الموجهة إليه.

وكان دوتيرتي ، الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية، قد تغيب عن حضور سلسلة من جلسات الاستماع منذ إلقاء القبض عليه العام الماضي. وتم إرجاع تغيبه إلى أسباب طبية، ولكن قضاة المحكمة قضوا في يناير الماضي إن صحته جيدة بصورة تؤهله للمثول أمام المحكمة.