إندونيسيا تشدد على متانة علاقاتها مع الصين ومبدأ عدم الانحياز

شدد وزير الدفاع الإندونيسي شافري ‌شافري شمس الدين، اليوم الأربعاء، على متانة العلاقات الثنائية مع الصين، مؤكدا في الوقت ذاته مجددا على تمسك جاكرتا بمبدأ عدم الانحياز في سياستها الخارجية، وذلك خلال منتدى شيانجشان في بكين "وهو منصة رئيسية للحوار الدولي بشأن الأمن والدفاع".

وقال شمس الدين: "نحن دولة دستورية تحكمها مصالح وطنية، ومع ذلك، نتمسك باستراتيجية سياسة خارجية حرة ونشطة"، مؤكدا التزام إندونيسيا بالتعامل مع جميع الشركاء على الساحة الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية وتطلعات شعبها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وأعرب شمش الدين عن دعمه الكامل لقمة الأمن، التي تجمع مسئولين عسكريين ودبلوماسيين وأكاديميين من مختلف أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد قدمنا إسهامات كبيرة من خلال مشاركاتنا الثنائية ومتعددة الأطراف"، مستشهدا باتفاق التعاون الدفاعي القائم بين إندونيسيا والصين.

وأعلن وزير الدفاع الصيني دونج جون، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن الحوكمة الأمنية العالمية تعتمد على تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدا عزم بكين على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة وبناء الثقة على الصعيد الدولي.

وتستمر الدورة الـ11 من منتدى شيانجشان في بكين، التي تُعقد تحت شعار "بناء التوافق بشأن الاستقرار، والمضي قدما معا في حوكمة الأمن"، حتى غدا الخميس، بمشاركة وفود من عشرات الدول، من بينها روسيا وألمانيا وكوريا الشمالية والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".