جلوبال ويتنس: 124 من المدافعين عن البيئة قتلوا في 2025

كشف تقرير أصدرته منظمة "جلوبال ويتنس" غير الحكومية اليوم الأربعاء، أن 124 شخصا على الأقل من المدافعين عن البيئة قتلوا حول العالم العام الماضي.

وكان أغلب الضحايا من السكان الأصليين أو صغار المزارعين وكثيرا ما كان يتم استهداف المشاركين في الحملات المناهضة للتعدين وقطع الأشجار ومشاريع الطاقة.

ومازالت كولومبيا أخطر دولة بالنسبة "للمدافعين عن البيئة" للعام الرابع على التوالي بتسجيل 39 حالة قتل.

وثاني أخطر دولة على المدافعين عن البيئة كانت البرازيل بتسجيل 26 ضحية يليها هوندوراس والفلبين بتسجيل كل منهما 12 ضحية، حسبما قالت المنظمة في تقريرها السنوي.

وبلغت نسبة جميع حالات القتل في أمريكا اللاتينية 85%، مما يجعلها أكثر منطقة فتكا في العالم للمدافعين عن البيئة كل عام منذ بدأت "جلوبال ويتنس" نشر تقريرها السنوي في 2012.

وانخفض عدد الضحايا على مستوى العالم مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن "جلوبال ويتنس" لفتت إلى أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى، حيث أنه لا يتم تسجيل كل الحالات.

وقال المشرف على التقرير توبي هيل إن الأشخاص الذين يدافعون عن الأراضي هم "أعين وآذان العالم" على الأرض.

وأضاف هيل، "بفضلهم نعرف متى تتعرض الأنظمة البيئية للتدمير وأين تُزال الغابات أو تُلوث الأنهار. ويعكس العنف الذي يتعرض له المدافعون عن البيئة، بما في ذلك القتل في أكثر الحالات تطرفا، الصراع الأوسع على أراضي العالم وموارده".