منصة ديفانس لاين اليمنية: مقتل نائب مدير مكتب زعيم الحوثيين بغارات في المخا

• فيما لم تعقب جماعة الحوثي

أعلن إعلام يمني، مساء الثلاثاء، مقتل محمد شرف عدلان، نائب مدير مكتب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بغارات جوية في مدينة المخا، بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به منصة "ديفانس لاين" المستقلة المعنية بالشؤون العسكرية.

وأضافت المنصة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن عدلان "ينحدر من منطقة هجرة فلّه في مديرية مجز بمحافظة صعدة (شمال غرب)، وهو أحد عناصر الجماعة منذ بدايات تأسيسها".

ولم تقدم المنصة تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بالخصوص.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيانات متفرقة استهداف تجمعات للحوثيين في مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب.

وتشهد مناطق الساحل الغربي في اليمن منذ أيام تصعيدا ميدانيا واسعا، تزامن مع تقدم جماعة الحوثي وسيطرتها على مواقع ومناطق كانت خاضعة لقوات حكومية، في تطورات أعادت رسم خريطة السيطرة على أجزاء من الساحل المطل على البحر الأحمر والقريب من مضيق باب المندب.

وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أعلنت القوات الحكومية شن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها، ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.