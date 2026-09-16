السودان: سعر جالون الوقود يصل إلى 55 ألف جنيه في الخرطوم

تشهد محليات ولاية الخرطوم في السودان ارتفاعا قياسيا في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر الجالون إلى 44 ألف جنيه داخل المحطات و55 ألف جنيه في السوق السوداء .

يأتي ذلك وسط أزمة شح الوقود المستمرة منذ أيام حيث تتكدس مئات السيارات والشاحنات أمام محطات الخدمة بسبب عدم وصول الكميات المستوردة إلى العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "أخبار السودان" اليوم الأربعاء عن عاملين في محطات الوقود القول إن الإمدادات لم تصل إلى الخرطوم خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى نقص الكميات المتاحة وشح المعروض في أم درمان والخرطوم وبحري.

وأوضحوا أن تذبذب الأسعار مرتبط بارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وهو ما دفع بعض المحطات إلى تأخير تغذية خزاناتها انتظاراً لتسعيرة جديدة.

وسجل سعر جالون البنزين في أبريل الماضي نحو 23 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الجازولين 32 ألف جنيه، قبل أن يرتفع خلال سبتمبر الجاري إلى 35 ألف جنيه للبنزين و44 ألف جنيه للجازولين داخل المحطات و50 إلى 55 ألف جنيه في السوق السوداء ، وفق إفادات عاملين بمحطات الوقود.

وقال سكان في الخرطوم إن الازدحام أمام المحطات يعود إلى ندرة الوقود وارتفاع أسعاره خارجها، مشيرين إلى أن الأزمة استمرت عدة أيام دون حلول ، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكاليف نقل البضائع والخضروات.

ونقل موقع "دارفور 24" عن مصادر حكومية قولها إن حكومة ولاية الخرطوم تسعى إلى توفير الوقود في المحطات، إلا أن هذه المساعي لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية، مع دخول الأزمة يومها الخامس.

ويعيش السودان واقعا سياسيا وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023 ، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.