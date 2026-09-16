شركة اتصالات يابانية تكشف عن إعطاء بيانات المستخدمين للوحدة اليابانية من أمازون دون موافقتهم

قالت شركة "إن.تي.تي. دوكومو" اليابانية للاتصالات اليوم الأربعاء، إنها قدمت المعلومات الشخصية بما في ذلك أرقام الهواتف وباقات خدمات المحمول، الخاصة بنحو 340 ألف مستخدم للوحدة اليابانية من شركة أمازون دوت كوم بدون موافقتهم.

وقالت أكبر شركة يابانية للاتصالات وخدمات الهواتف المحمولة، إن خطأ في الإعدادات منع رسالة تأكيد من الظهور عندما وقع المستخدمون العقود عبر الإنترنت، وتسأل الرسالة عما إذا كانوا يوافقون على مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أمازون، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وكانت العقود تتعلق بباقات الهواتف المحمولة التي تعرض خصومات على رسوم عضوية أمازون.

وأضافت "إن تي تي دوكومو" إن الرسالة لم تظهر للمستخدمين الذين تقدموا بطلبات لإبرام العقود بين 21 أبريل و20 أغسطس. وقالت الشركة إن أمازون مسحت بالفعل المعلومات الشخصية ولم تستخدمها.