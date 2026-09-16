 الولايات المتحدة تحث مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تحث مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى السعودية

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:47 ص

حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى السعودية، محذرة من "خطر تعرضهم لنيران الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران وحوادث إرهابية وتداعيات الحرب في المنطقة".

وصُنف تحذير السفر إلى السعودية عند المستوى الثالث، "إعادة النظر في السفر"، بينما صُنفت المنطقة الحدودية مع اليمن عند أعلى مستوى، وهو المستوى الرابع "عدم السفر".

وأوضح بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنه "لا يُسمح لموظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية بالسفر إلى مناطق تقع ضمن مسافة 20 ميلا (نحو 32 كيلومترا) من الحدود مع اليمن، بسبب المخاطر الأمنية".

وأضاف: "لا يُسمح لموظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية بالسفر إلى القطيف في الرحلات غير الضرورية، بسبب المخاطر الأمنية".

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