يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد تحقيقهما نتائج متباينة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع.

وسيتأهل الفائز في هذه المواجهة إلى قرعة الدور الرابع التي ستجرى مباشرة بعد المباراة، على أن تقام مباريات هذا الدور أواخر أكتوبر المقبل.

ويسعى يونايتد لمداواة جراحه، حيث يخوض المباراة بعد خسارته لقاء الديربي رقم 100 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي، الأحد الماضي، حيث شهد اللقاء، أحداثا مثيرة للجدل وانتهت بهزيمة فريق المدرب مايكل كاريك بنتيجة صفر / 1 أمام منافسه، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبعدما أنهى الموسم الماضي بقوة في الدوري الإنجليزي، بدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل باهت للغاية، حيث حقق انتصارا وحيدا فقط من مبارياته الأربع الأولى في المسابقة، مقابل تعادل واحد وخسارتين، وأخفق في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويتأخر مانشستر يونايتد بالفعل بفارق 8 نقاط عن كل من أرسنال ومانشستر سيتي، اللذين يتقاسمان صدارة ترتيب البطولة العريقة، فيما يبدو أن أي آمال ضئيلة في المنافسة على اللقب هذا الموسم تلاشت تماما في وقت مبكر للغاية.

وسيسعى مانشستر يونايتد لتصحيح المسار أمام برايتون في كأس الرابطة، وهي البطولة التي فازوا بلقبها ست مرات (ثالث أكثر الفرق تتويجا)، والتي كان آخرها في موسم 2022 / 2023.

وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى لمانشستر يونايتد في كأس الرابطة منذ خروجهم المحرج من الدور الثاني أمام فريق جريمسبي تاون، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، تحت قيادة المدرب السابق البرتغالي روبن أموريم في الموسم الماضي.

وكانت آخر مرة أُقصي فيها مانشستر يونايتد من هذه البطولة قبل الدور الرابع في موسمين متتاليين قد حدثت في موسمي 1994 / 1995 و1995 / 1996.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة في آخر مواجهة جمعته ببرايتون في مسابقات الكأس، حيث خسر بنتيجة 1 / 2 على أرضه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في شهر يناير الماضي، قبل أن يثار من الفريق الملقب بـ(طيور النورس)، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3 / صفر ببطولة الدوري خلال اليوم الختامي لموسم 2025 / 2026 في شهر مايو الماضي.

وفي حال تحقيق الفوز سيسجل مانشستر يونايتد انتصارين متتاليين على برايتون في مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ فبراير عام 2022.

وعلى النقيض من مانشستر يونايتد، يقدم برايتون أداء رائعا ببطولة الدوري، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل تعادل واحد وخسارة وحيدة.

وأحرز لاعبو برايتون 13 هدفاً في مباريات الفريق الأربع الأولى هذا الموسم بالمسابقة وهو أعلى معدل تهديفي في الدوري، مما يمثل أفضل حصيلة لهم في هذه المرحلة من الموسم عبر تاريخ مشاركاتهم الـ14 في دوري الأضواء.

ويسعى برايتون لتحسين سجله المتواضع تاريخياً في كأس الرابطة، إذ لم يسبق له التأهل إلى دور الثمانية سوى مرة واحدة في تاريخه في موسم 1978 / 1979، بينما أُقصي من الدور الرابع خمس مرات من المواسم الستة الماضية، وخرج من الدور الثالث في الموسم الآخر.

ورغم ذلك، يمكن لبرايتون الحصول على الثقة من سجل المواجهات المباشرة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، حيث حقق الفريق 7 انتصارات في آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين في كل المنافسات، مقابل أربع هزائم، وسجل لاعبوه هدفين على الأقل في ستة من تلك الانتصارات، علماً بأن أربعة من هذه الانتصارات تحققت في معقل مانشستر يونايتد.