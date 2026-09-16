 محكمة تأمر كوريا الشمالية بدفع تعويض لجارتها الجنوبية على خلفية هدم مبنى مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة تأمر كوريا الشمالية بدفع تعويض لجارتها الجنوبية على خلفية هدم مبنى مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين

سول - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:15 ص

قضت محكمة بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بإلزام كوريا الشمالية دفع نحو 6ر44 مليار وون (5ر32 مليون دولار) كتعويض لسول عن هدم مبنى مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين عام 2020.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه أول مرة تتخذ فيها الحكومة الكورية الجنوبية إجراء قانونيا ضد جارتها الشمالية. مع ذلك، لا تمتلك كوريا الجنوبية أي وسيلة للضغط على بيونج يانج لدفع التعويض.

وكانت كوريا الشمالية قد هدمت مكتب الاتصال على أراضيها في يونيو 2020، بعد أن نظم نشطاء في كوريا الجنوبية حملة لإسقاط منشورات دعائية ضد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ويذكر أنه تم افتتاح المكتب في سبتمبر 2018 لتسهيل التواصل والتعاون بين الكوريتين.

ومازالت الكوريتان في حالة صراع رسميا، حيث أن الحرب الكورية من 1950 حتى 1953 انتهت بهدنة بدون توقيع اتفاقية سلام.

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