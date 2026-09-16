رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن خطط لتعزيز إجراءات حماية الأطفال في العالم الرقمي

من المقرر أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي بشأن أولوياتها السياسية، التي من المتوقع أن تتضمن تفاصيل بشأن خططها لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس"، قبيل إلقاء خطابها: "لسنا مضطرين لقبول طفولة تشكلها الخوارزميات. ولسنا مضطرين لقبول نظام يُخفق في حماية أطفالنا."

ومن المتوقع أن يتناول خطاب فون دير لاين قضية الهجرة، عقب التدفق الكبير للمهاجرين من المغرب إلى سبتة الإسبانية في أواخر يوليو.

ومن المرجح أن يتناول الخطاب قضايا الدفاع ودعم أوكرانيا والاقتصاد وتغير المناخ.

وتعتمد المفوضية الأوروبية على البرلمان الأوروبي لإقرار تشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أيضا أن تسعى فون دير لاين في خطابها إلى حشد الدعم بين نواب البرلمان الأوروبي. ومنذ توليها منصبها في عام 2019، واجهت عدة اقتراحات بتوجيه اللوم لها قدمها نواب البرلمان الأوروبي، من بينها اقتراحات بتوجيه اللوم على خلفية ادعاءات بانعدام الشفافية في شراء لقاحات كوفيد-19، وادعاءات بأنها همشت البرلمان الأوروبي عند إبرام اتفاقية ميركوسور للتجارة الحرة مع دول أمريكا اللاتينية.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بنفسه غدا الخميس، خطاب فون دير لاين بصفته ضيف شرف.