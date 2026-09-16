قيادي حوثي ينفي استهداف مكة المكرمة

نفت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ردا على إعلان التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور.

وقال محمد الفرح عضو المكتب السياسي للحوثيين، وفقا لوكالة (سبأ) للأنباء ، التابعة للحوثيين، إن "الحديث عن استهداف مكة من اليمن كذب صريح، ولا أساس له من الصحة".

وأضاف: "نحن أحرص على مكة والمقدسات من الذين يتاجرون بها سياسيا"، متهما السعودية بمحاولة استخدام هذا الاتهام "لتحويل الأنظار عن الأزمة التي تواجهها في اليمن".

واعتبر الفرح أن "السعودية تعيش مأزقا حقيقيا في اليمن وتورطت في حرب وحصار واحتلال، ثم عجزت عن تحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن السعودية "تحاول تحويل الأنظار عن أصل المشكلة، وتحريض المسلمين على اليمن، بعد أن عجزت عن مواجهة نتائج سياساتها"، داعيا إلى وقف الحرب ورفع الحصار وتعويض اليمنيين عن سنوات الحرب والدمار.

وتابع "الحل واضح، أوقفوا العدوان، ارفعوا الحصار، اتركوا اليمن وشأنه، وعوضوا اليمنيين عن سنوات الحرب والدمار، عندها فقط يمكن للسعودية أن تبحث عن الأمن والاستقرار".

وحذر الفرح من أن استمرار ما وصفه بـ"العدوان" سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، قائلا: "من يفتح على نفسه أبواب المواجهة، عليه أن يتحمل نتائجها".

كما قال إن استمرار المواجهة يمثل "مقامرة بأمن السعودية ومنشآتها الحيوية والنفطية".