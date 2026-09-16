وزير الإعلام اليمني: استهداف مكة من قبل الحوثيين يكشف طبيعة هذه الميليشيا

اتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي بـ"استهداف مكة المكرمة وتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر"، معتبرا أن ذلك يكشف مجددا "طبيعة هذه الميليشيا".

وقال الإرياني في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، إن "استهداف مكة ليس الأول من نوعه"، معتبراً أنه "امتداد لسجل طويل من الاستهدافات التي طالت أطهر بقاع الأرض".

وأضاف أن التصعيد "يكشف مجددا طبيعة هذه الميليشيا ومنطقها، ويؤكد أنها لا تقيم وزنا لحرمة المقدسات ولا لسلامة المدنيين"، متهما كذلك الحوثيين ومحور إيران باستخدام القضية الفلسطينية سياسيا.

وقال الإرياني: "فمن يعرض قبلة المسلمين للخطر، لن يكون حريصا على المسجد الأقصى، ومن يهدد أمن مكة ثم يرفع شعارات تحرير القدس إنما يمارس واحدة من أكثر صور المتاجرة السياسية بالقضية الفلسطينية وضوحا وفجاجة".

واعتبر الإرياني أن "شعارات غزة والقدس لا تكفي"، لإخفاء ما وصفه بـ"حقيقة المشروع الحوثي وارتباطه بإيران".