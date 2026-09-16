ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي في واشنطن وسط خلاف قضائي بشأن اسمه

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مركز كينيدي في واشنطن سيغلق، مشيرا إلى مشكلات مالية وأعمال تجديد.

وجاء القرار بعد ساعات من منع قاض اتحادي المؤسسة من إعادة اسم ترامب إلى المبنى.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الإغلاق ضروري لإجراء أعمال التجديد.

لكنه قال إن أعمال التجديد لن تتم إلا إذا سُمح لمجلس الإدارة بإضافة اسمه إلى المبنى.

وأضاف: "إذا كان الحكم سلبيا، وهو ما لا ينبغي أن يكون عليه، ولم تلغه المحكمة العليا الأمريكية، فلن تتم إعادة بناء وتجديد مركز كينيدي".

وأشارت الإدارة الأمريكية مرارا إلى أن مجمع مركز كينيدي، الواقع على نهر بوتوماك، يحتاج إلى إصلاحات وتحديث.

ويستضيف مركز كينيدي عروضا في مجالات المسرح والرقص والموسيقى، وسُمي باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي (1917-1963).



وأضيف اسم ترامب إلى المركز في ديسمبر ، ما أثار احتجاجات وأدى إلى إلغاء عدد من الفنانين والفرق عروضهم.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أقال ترامب عددا من أعضاء مجلس إدارة المركز وتولى قيادته.