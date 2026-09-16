مصدر: نحو عشر دول عرضت استضافة مفاوضات التسوية الأوكرانية

أفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية بأن نحو عشر دول من قارات مختلفة قد عرضت بالفعل استضافة منصة للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، وسط استمرار الجهود الدولية لحل النزاع.





وقال المصدر: "هناك بالفعل نحو عشر دول من هذا القبيل. وهي تشمل الجزء الأوروبي والآسيوي، وقارات مختلفة.

وأضاف: "عندما يكون هناك فهم بأن جميع الأطراف مستعدة لحلول بناءة، سيُعلن عن المنصة التي تم تحديدها. وستكون محايدة بالتأكيد".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن في وقت سابق، في تعليق للقناة الأولى الروسية، أن "أبو ظبي نوقشت كأحد الخيارات كمنصة لمفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، كما تعرض تركيا ودول أخرى خدماتها".

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه موسكو وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية الأوكرانية، حيث زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو وكييف الأسبوع الماضي، ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المحادثات في موسكو بأنها "جوهرية وبناءة وصريحة للغاية"، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا عددا من الخيارات المتعلقة بالتسوية.