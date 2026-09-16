السعودية تعلن اعتراض طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة

أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات ما يعرف بتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إنه عند الساعة 1850 من مساء يوم الثلاثاء "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة"، وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مكة.

وأوضح أن "هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي" في يوليو 2017، مضيفة أنه "لا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت اللّه الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين، كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمةً سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعل متعمد لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين".



وشدد المالكي على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".