زيلينسكي يتعهد بتعزيز أمن السكك الحديدية في أوكرانيا

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بتعزيز أمن السكك الحديدية في بلاده، عقب سلسلة هجمات روسية.

وتعرضت البنية التحتية للسكك الحديدية والمحطات مرارا لهجمات روسية، من بينها هجوم وقع الأحد الماضي، عندما استهدفت طائرة مسيرة قتالية قطار ركاب كان متجها من كييف إلى وارسو، بالقرب من الحدود البولندية.

ورجحت شركة السكك الحديدية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" لاحقا أن دبلوماسيين غربيين وسياسة سابقين كانوا عائدين من مؤتمر في كييف هم المستهدفون المحتملون.

وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا ركز على حماية البنية التحتية الحيوية ومنظومة الطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضاف في كلمته المسائية: "بالطبع، حظيت السكك الحديدية باهتمام كبير".

وتابع: "على الرغم من أن الروس يعتبرون سككنا الحديدية واحدة من أهدافهم الرئيسية، فإن شركة أوكرزاليزنيتسيا تعمل بمستوى مرتفع. وعلى الرغم من التأخيرات والهجمات وكل الأضرار، فإننا نحافظ على استمرار خدماتنا اللوجستية".

وقال إنه سيتم إبرام عقود إضافية لتوفير أنظمة من شأنها تعزيز حماية السكك الحديدية والمعابر الحدودية والمنشآت الأخرى التابعة لشركة أوكرزاليزنيتسيا.

وأضاف زيلينسكي: "هذه ليست مسألة مجردة، بل تتعلق بحياة أوكرانيا".

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن أكثر من 500 قاطرة تضررت أو دُمرت جراء الهجمات الروسية.