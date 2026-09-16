النيابة الليبية تحقق في تحطم طائرة بمطار مصراتة وتحبس قائدها ومساعده

أعلنت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء أنها باشرت التحقيق في حادث تحطم طائرة من طراز سيسنا سيتايشن لاتيتود (سي 68 إيه)، بعد انحرافها عن مدرج مطار مصراتة الدولي أثناء عملية الهبوط.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المحقق أجرى معاينة لحطام الطائرة، وراجع بيانات المراقبة الجوية وتقارير الأحوال الجوية خلال الرحلة، إضافة إلى الظروف الجوية وقت هبوط الطائرة في المطار أمس الثلاثاء.

وأضافت أن المحقق استمع إلى إفادات الموظفين الفنيين المختصين بإدارة مرحلة هبوط الطائرة، قبل أن يستجوب، بعد مرور 24 ساعة على الحادث، أفراد طاقمها بشأن ملابسات انحرافها عن المدرج.

وذكرت النيابة أن التحقيق واجه قائد الطائرة ومساعده بما وصفته بأنه أدلة على قيادتهما للطائرة وهما في حالة سُكر، إلى جانب ما اعتبرته إهمالا لقواعد السلامة الجوية والعامة، بما شكل، وفقا للنيابة، خطرا محققا على سلامتهما وسلامة الطائرة، وخطرا محتملا على المطار ومستخدميه والسلامة العامة في المجال الجوي الذي مرت عبره الطائرة.

وبناء على نتائج التحقيق الأولية، قرر المحقق حبس قائد الطائرة ومساعده احتياطيا، فيما تستمر النيابة العامة في استكمال التحقيق في ملابسات الحادث وفقاً للقواعد والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.